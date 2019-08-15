Макаревич в Казани вместо общения с прессой красил дом

В четверг на Пушечном дворе Кремля в рамках фестиваля импровизационной музыки отпраздновали 50-ый день рождения Евгения Борца. Музыкант родился и вырос в Казани, отметить значимую дату он вернулся домой.

“5:0” - назывался концерт, и счет явно в пользу пианиста, судя по тому, как проходил его юбилей и кто стал гостями события.

К прессе вышли Евгений Борец и Ольга Скепнер

На сцену вышли с десяток артистов: сам именинник - пианист и аранжировщик, гитарист Леван Ломизде, трубач и вокалист Константин Гевондян, пианист и вокалист Сергей Манукян. Женский вокал представили Полина Касьянова и музыкальный руководитель фестиваля Ольга Скепнер. Принял участие в концерте актер Даниил Спиваковский. На контрабасе в этот вечер был Сергей Хутас, на саксофоне - Тимур Некрасов, за ударными - Давид Ткебучава.

В первом ряду зрителей разместились давние друзья: мэр Казани Ильсур Метшин и лидер “Машины времени” Андрей Макаревич. Макаревича и Борца связывают годы совместного творчества. Об этом маэстро рассказал со сцены.

Андрей Макаревич: я считаю, мне страшно повезло, что много лет назад я абсолютно случайно, волею судьбы повстречал этого человека. Это очень сильно изменило мою жизнь, мою музыку и то, чем я занимался, занимаюсь и, очень надеюсь, буду заниматься. Нам как-то все время везет, я боюсь сглазить, поэтому стучу по дереву (топает ногой по сцене). Но сегодня, смотрите: город прекрасный, погода сумасшедшая, замечательный зал, много друзей пришло.

Ильсур Метшин и Андрей Макаревич на фестивале

По приглашению Макаревича на сцену поднялся Ильсур Метшин, с поздравлениями и подарком - мэр вручил музыканту символ города - фигуру в виде казана.

Ильсур Метшин: я с утра президенту (РТ) пообещал, что в ближайшие дни больше петь и выступать не буду, но как-то не получается. Для меня большая честь, дорогой друг, поздравлять тебя с днем рождения. Мы познакомились недавно, нам было по 17 лет, я приехал покорять Казань, почти сразу он уехал покорять Москву. Мы познакомились на ниве любви к музыке, и дружба наша, слава богу, эти все тридцать лет продолжается.

Метшин так и не спел, зато Макаревич сыграл: вместе с Евгением Борцом и компанией он исполнил песни из совместного альбома “Идиш-джаз”. В это вечер слушателям повезло больше, чем журналистам, потому что к прессе в обозначенное время Андрей Вадимович не вышел. В это время вместе с Ильсуром Метшиным он красил дом № 11 по Фатыха Карима в рамках акции “Том Сойер Фест”.

В диалоге с журналистами Ольга Скепнер призналась, что недавно подобный концерт Евгения Борца был утопией, но чудо случилось. Формат юбилейного концерта - ”солянки” тоже на фестивале впервые. Идею отпраздновать день рождения на сцене родного города Борец и Скепнер вынашивали два года. Все получилось, как и надеялся именинник - весело, искренне и честно. Отличный звук обеспечила акустика Пушечного двора, музыкальную составляющую - профессиональные исполнители. Официальным признанием вклада Евгения Борца в культуру стала медаль за служение искусству, награду вручили юбиляру в ходе концерта.

13-ый фестиваль “Jazz в Кремле” завершится на следующей неделе. Точку в летнем музыкальном сезоне поставят “Винцкевич-Андрианов трио”, Вартан Бабаян и Eric Alexander quintet.