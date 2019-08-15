Казанцы потребовали изменить зону аварийной посадки самолетов

В Казани жители потребовали потребовали изменить расширенную зону аварийной посадки Казанского авиационного завода имени Горбунова, которую они обнаружили в новом генплане города. Они направили коллективные письма с требованиями в мэрию и исполком, сообщает «Вечерняя Казань».

Отмечается, что если зону посадки утвердят, то туда попадут свыше 1 тыс. земельных участков вместе с построенными на них домами в поселках Новая Сосновка, Борисоглебское, Карьер, Сухая Река, Кадышево, Торфяной, Озерный, Троицкая Нокса, станции Дербышки. Жители этих районов опасаются, что зона аварийной посадки может быть опасно для их здоровья, также на этой территории будет запрещено любое строительство.

Всего письма подписали 176 собственников, активисты призвали созвать внеочередную сессию Казгордумы и разрешить эту ситуацию.

- Если депутаты Казгордумы не отреагируют на наше обращение, будем обращаться в суд, вплоть до Верховного суда РФ, - заметили активисты.

Напомним, принять окончательный вариант генплана власти Казани хотят до конца этого года. Он будет утверждаться решением Казгордумы. Вслед за ним будут приняты новые правила пользования и застройки, на основании которых выдаются разрешения на строительство.