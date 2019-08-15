В Казани девушка нашла на улице банковскую карту и оставила себе. Ее задержали

В Казани 18-летняя девушка на улице Театральная нашла банковскую карту, она забрала ее себе, потратив с нее 5 тысяч рублей. Девушку задержали, сообщили в пресс-службе УВД города.

По данным полиции, инцидент случился 5 августа, подозреваемая шла по улице Театральная, где и увидела потерянную кем-то карту.

- Она не сообщила о находке в полиции, а решила потратить имеющиеся на карте денежные средства на личные нужды. Таким образом, она осуществила покупки на общую сумму более 5 тысяч рублей, - сообщили в УВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа", девушку задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ей грозит срок до пяти лет лишения свободы.