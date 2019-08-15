Метшин: Я сделал главное, привёз рабочую силу

Накануне лидер группы Машина Времени и экс-ведущий программы “Смак” Андрей Макаревич посетил Казань, во главе с мэром города Ильсуром Метшиным он принял участие в акции по восстановлению домов "Том Сойер Фест".

Наряду с обычными волонтёрами главные гости внесли свой вклад в сохранение исторической городской среды. Заслужил на этот раз такую честь дом врача пожарной части профессора Беркутова по адресу Фатыха Карима, 11.

Глава города и не стал сразу браться за хозяйственные работы, иронично ответив всем присутствующим, практически в духе Тома Сойера:

- Я же сделал самое главное привёз, рабочую силу (в лице Андрея Макаревича), - шутливо заметил Метшин.

Макаревич по образованию архитектор, поэтому с интересом проверил качество счищенной краски, и, взяв кисть, покрыл свежим слоем несколько сантиметров дома.

Как известно, Ильсур Метшин давний поклонник творчества Машины Времени, так называемый “Машинист”, и в очередной раз он подметил это. В момент, когда “Звёздным волонтёрам” нужно было расписаться в журнале для тех, кто принимал участие в восстановлении объекта, мэр Казани прокомментировал эту церемонию:

- Как я мечтал, Андрей Вадимович, в детстве такую подпись получить, вы бы знали.

За 4 года волонтёры отреставрировали уже 15 домов. Работу над этим домом команда "Том Сойер Фест" планирует закончить в 20-х числах августа.

Уже ближе к концу мероприятия среди большого количество маляров, Ильсур Метшин узнал также и свою давнюю знакомую, что было для очень неожиданно. Кто она, нам неизвестно, но диалог в был в духе:

- И: А ты чего это тут делаешь?

- Д: Ну вот помогаю, мне нравится. Ты как?

- И: Да ничего нормально, по-тихоньку. Как сестра?

После своего яркого визита, с гостями желающие сделали памятные фотографии, и уже через 5 минут Андрей Макаревич и Ильсур Метшин сели в белый “Гелендваген” и отправились на джаз фестиваль.