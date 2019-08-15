В Казани частично перекроют набережную озера Кабан

С 14 августа в Казани временно перекроют часть набережной озера Кабан, там проводятся работы по покрытию настила защитной декоративной пропиткой для защиты от деформации, влаги и грязи. Об этом сообщили в администрации озера.

Доступ к уже обработанным участкам открывают не сразу после работ, потому что материалу требуется 12 часов, чтобы полностью высохнуть после нанесения специального состава.

Все запланированные мероприятия пройдут на набережной вовремя.