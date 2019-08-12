В Казани пройдет бесплатный музыкальный фестиваль с Дорном и The Hatters

В Казани в "Татнефть-Арене" пройдет бесплатный музыкальный фестиваль Skaz.ka в Казани, организаторы планируют привлечь до 50 тыс. зрителей. Об этом сообщили организаторы.

Сегодня стали известны имена участников фестиваля, который пройдет 21 сентября в "Татнефть Арене". Перед зрителями выступят группы "Чайф", "Animal ДжаZ", The Hatters, а также Пелагея, Иван Дорн и Noize MC.

Также пройдет фестиваль уличных видов спорта: соревнование по уличному футболу, участие в котором подтвердили команды со всего мира, а так же звезды футбола.

Платить знадо будет только за шоу "Сны спящей красавицы", где главные роль исполнит звезда Мариинского театра, балерина Диана Вишнева и солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета Марайн Радемаркер.

Фестиваль пройдет без бюджетных средств за счет спонсорской поддержки, имя спонсора, впрочем, не называется.