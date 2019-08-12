Минэкологии РТ не нашло опасного вещества в воздухе после его утечки на трассе

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Татарстана не обнаружили в пробах воздуха опасного химического вещества после его утечки на автодороге М7 «Волга» в Пестречинском районе республики, говорится в сообщении ведомства.

Теперь специалистам нужно оценить качество почвы с места происшествия. На это исследование может уйти до двух недель.

Утечка опасного химического вещества произошла 11 августа утром на 829 км автодороги М7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана. У автоцистерны, которая перевозила тригонокс, сломалась холодильная установка, в результате чего вещество испарилось. В тот же день спасатели ликвидировали последствия ЧП.