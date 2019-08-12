В Казани экс-сотрудника «Ак Барс» банка оштрафовали на 75 млн рублей

В Казани осудили экс-брокера "Ак Барс" банка Артема Люлинского, которого приговорили к 4 годам условного лишения свободы и выплате 75 млн рублей за манипулирование рынком ценными бумагами. Об этом стало известно сегодня на заседании суда.

Напомним, брокер в течение длительного времени похищал деньги кредитного учреждения, проводя невыгодные биржевые сделки.

После задержания Артем Люлинский не признал вину, тем не менее суд признал его виновным, приговорив к условному сроку, выплате 75 млн рублей и запрету заниматься торговлей ценными бумагами в течение 3 лет.