В Казани осудили виновника смертельного ДТП с FIAT на Сибирском тракте

В Казани осудили 27-летнего водителя FIAT Albea, который весной устроил пьяное ДТП на Сибирском тракте, о вердикте сообщили в прокуратуре РТ.

ДТП случилось утром 11 марта, пьяный водитель FIAT выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с "Ладой Приора". Всего в ДТП пострадали четыре человека, водитель скончался до прибытия скорой помощи. Троих пострадавших с различными травмами доставили в 7-ю городскую больницу.

Подсудимый полностью признал вину. Его осудили к 3 годам лишения свободы, а также иски о возмещении материального и морального вреда на 350 тысяч рублей.