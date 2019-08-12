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«Хватит»: Дудь ответил на провокационный вопрос музыканта из Казани про Путина

Cегодня, 11:59 416 5 Автор: prokazan.ru

Популярный блогер Юрий Дудь ответил на вопрос вокалистки казанской группы «Мураками» Диляры Вагаповой о том, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы оказался перед ним. Такой вопрос прозвучал на рок-фестивале в Тамбове, запись появилась в Instagram певицы.

Сначала Дудь спросил у солистки, почему в ее песне "Нулевой километр" есть строчка "Побережье Невады", несмотря на то, что этот штат находится не на берегу океана. Солистка пообещала ответить при условии, что Дудь ответит на ее вопрос, на что тот согласился.

Диляра Вагапова рассказала, что у нее не очень хорошие знания по географии, а когда она писала эту песню, ей казалось, что "наверняка у Невады должно быть побережье". После этого она задала Дудю вопрос про Путина, который он традиционно задает в конце своих интервью.

Дудь ответил, что повторил бы ответ музыканта Сергея Шнурова, который сказал: "Хватит".

Дудь — бывший главный редактор, в настоящее время замгендиректора издания Sports.ru. Работал в спортивной редакции "НТВ-Плюс" и на телеканале "Спорт". Вел программу "Удар головой" на телеканале "Россия-2", "Культ тура" на "Матч ТВ".

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комментарии

Горожанин
3
13 августа 2019
12:17
И правда, хватит.
Горожанин
2
13 августа 2019
12:18
коротко и в точку
Горожанин
10
13 августа 2019
12:29
Катаюсь по полу. Какой-то чмошник педерастический учит отца е**ться...
Горожанин
1
13 августа 2019
12:36
Едросовец?
В ответ на комментарий пользователя
Катаюсь по полу. Какой-то чмошник педерастический учит отца е**ться...
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Горожанин
1
13 августа 2019
12:37
Классно он эту неграмотную на место поставил. Вот такое оно - образование с ЕГЭ
Горожанин
1
13 августа 2019
13:21
Путин-на пенсию!
Горожанин
1
13 августа 2019
13:23
Диляра - идиотка безграмотная. Юра Дудь- молодец !!!

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