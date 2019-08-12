«Хватит»: Дудь ответил на провокационный вопрос музыканта из Казани про Путина

Популярный блогер Юрий Дудь ответил на вопрос вокалистки казанской группы «Мураками» Диляры Вагаповой о том, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы оказался перед ним. Такой вопрос прозвучал на рок-фестивале в Тамбове, запись появилась в Instagram певицы.

Сначала Дудь спросил у солистки, почему в ее песне "Нулевой километр" есть строчка "Побережье Невады", несмотря на то, что этот штат находится не на берегу океана. Солистка пообещала ответить при условии, что Дудь ответит на ее вопрос, на что тот согласился.

Диляра Вагапова рассказала, что у нее не очень хорошие знания по географии, а когда она писала эту песню, ей казалось, что "наверняка у Невады должно быть побережье". После этого она задала Дудю вопрос про Путина, который он традиционно задает в конце своих интервью.

Дудь ответил, что повторил бы ответ музыканта Сергея Шнурова, который сказал: "Хватит".

Дудь — бывший главный редактор, в настоящее время замгендиректора издания Sports.ru. Работал в спортивной редакции "НТВ-Плюс" и на телеканале "Спорт". Вел программу "Удар головой" на телеканале "Россия-2", "Культ тура" на "Матч ТВ".