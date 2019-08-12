Узнай их все: в Роскачестве дали правильные советы, как выбрать вареную колбасу

В Роскачестве дали советы по выбору качественной и натуральной вареной колбасы, об этом говорится в пресс-релизе Управления.

В первую очередь необходимо сравнить реальные условия хранения в магазине с допустимыми, в холодильнике должно быть от 0 до +6 градусов Цельсия включительно.

Во-вторых, вареная колбаса должна быть упругой, без полостей и комочков, по цвету — розовая или светло-розовая. На этикетке должны быть указаны условия упаковки — "под вакуумом" или в модифицированной атмосфере". Уточняется, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности.

В составе колбасы должны быть следующие продукты: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, коровье молоко сухое цельное или обезжиренное, поваренная пищевая соль, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон), в колбасе не должно быть куриного мяса, растительных белков, клетчатки и крахмала.

В колбасе могут использоваться некоторые добавки, такие как фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300, аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306. Регуляторы кислотности, например Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326 и Е330, помогают избежать развития нежелательной микрофлоры в продукте. Также вареная колбаса может содержать стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452 — это пищевые фосфаты, повышающие вязкость и плотность фарша, — усилитель вкуса и аромата Е621.

Стоит избегать канцерогенных добавок Е120 и Е252.