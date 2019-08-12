Yota снижает стоимость роуминга   

Yota пересмотрела подход к роуминговому продукту и снизила стоимость одного мегабайта трафика более чем в 12 раз. Теперь в наиболее популярных странах за 400 рублей можно купить 500 мегабайтов трафика, и он не будет ограничен по времени.

«За последние три года профиль потребления услуг в роуминге изменился и клиентам больше недостаточно того объема трафика, который мы предлагали. Поэтому мы более чем в 10 раз увеличили количество мегабайтов в пакете и оставили неизменным ключевое преимущество - пакет трафика не ограничен по времени. Даже если клиент не успел потратить все мегабайты в поездке, они не сгорят, и их можно будет использовать в других путешествиях в течение года», - комментирует менеджер направления «Смартфон» Yota Наталья Смагина.