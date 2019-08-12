В Татарстане мужчина избил подругу и похитил ее

В Татарстане в селе Черемшан 33-летний житель деревни Подлесный Утямыш избил 32-летнюю подругу, после чего похитил ее и увез домой. Было возбуждено уголовное дело, сообщил источник портала.

Предварительно, вечером 16 июня мужчина у дома №8 по улице Карла Маркса ударил сожительницу, после чего заставил ее сесть в авто, за рулем которого был его знакомый.

- Затем он отвез ее к себе домой. Пострадавшая 18 июня написала на него заявление. 7 августа на мужчину завели уголовное дело по статье "Похищение человека", - сообщили порталу.

Сейчас выясняются все обстоятельства.