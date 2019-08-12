В центре Казани задержали пьяного водителя, лишенного прав за пьяное вождение

В центре Казани на улице Кави Наджми сегодня утром задержали 27-летнего водителя, который пьяным ездил за рулем авто, об этом сообщили в ГИБДД.

Водитель согласился пройти освидетельствование на месте, алкотестер показал значение 0, 909 мг/л. Ранее его уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет.