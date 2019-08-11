В Казани на вора в законе завели дело о высшем положении в иерархии

В Казани завели уголовное дело в отношении вора в законе 53-летнего Рашида Хачатряна (Джамбульского) по статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Подозреваемый, по данным источника портала ProKazan.ru, создал организованную группу для установления криминального влияния над Чистопольским районом республики. Он вместе с другими участниками ОПГ из Чистополя вымогал деньги у бизнесменов, часть которых направлялась непосредственно организатору.

Предварительно, ущерб от деятельности подозреваемых превысил 5 миллионов рублей. Участники ОПГ были задержаны с участием СОБРа 9 августа.

Дома у Рашида Хачатряна нашли холодное оружие, симкарты, сотовые телефоны, а также более 1 млн рублей и 6 тысяч долларов США.

Пятеро подозреваемых находятся в СИЗО, еще двое под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.

Кстати



Рашид Хачатрян родился в 1966 году на границе Азербайджана и Армении. В 90-е он стал членом организованной преступной группировки "Рашидовские" на территории Оренбурга. ОПГ занималась вымогательствами, кражами со взломом,торговлей наркотиками, организацией бунтов и беспорядков в колониях. В 1997 году Джамбульский стал вором в законе: его воровской стаж превышает 20 лет.