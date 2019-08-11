В Казани перекрыли дорогу мешками с мусором, собранным на Казанке

В Казани частично перекрыли Третью транспортную дамбу мешками с мусором, собранным у Казанки, об этом активисты сообщили в соцсетях.

Были перекрыты две полосы, при этом на плакате у мешков было написано "А вам мешает мусор с реки Казанки???".

На то, чтобы собрать мусор, ушли несколько часов.

Отметим, нашли и недовольные этой акцией.

- Вчера знакомые проезжали там. Из-за того, что ливанул дождь, прям стеной, не сразу заметили мешки, а когда заметили, резко затормозили, просто чудом в них сзади не въехали! В машине был годовалый ребенок. К счастью, в этот раз все только перепугались, но могло быть и по-другому. Вы большие молодцы, что убираете мусор. Но может можно привлекать внимание к проблеме так, чтобы при этом никто не пострадал? Я сама терпеть не могу тех, кто вместо позитива видит негатив, но и промолчать не могу: ребята, создавать аварийную ситуацию на дороге – не лучшее решение, - заявила в комментариях одна из жительниц города.