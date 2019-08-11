Стал известен полицейский, за которого правозащитник из Казани давал 100 тыс

Стала известна предположительная личность полицейского, который во время митинга ударил девушку в живот. Им оказался сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Цыплаков переименовался в соцсетях и удалил фотографии. С журналистами на связь он не выходит — читает сообщения, после чего блокирует аккаунты.

Издание обратилось к руководству ГУ МВД по Москве с просьбой проверить информации о причастности Цыплакова к избиению девушки.

Ранее сообщалось, что глава правозащитной группы «Агора» (штаб-квартира находится в Казани) Павел Чиков пообещал награду в 100 тыс. рублей за "данные о личности" полицейского, ударившего участницу митинга в живот. После Чиков сообщил, что главред Baza отказался от вознаграждения. Деньги пойдут на работу адвоката потерпевшей.