В Казани от дождей во время ремонта пострадали десятки квартир

В Казани в ходе капитального ремонта 2019 года от проливных дождей пострадало свыше 40 квартир в двух домах на улицах Сабан и Зорге, сообщил сегодня на совещании в мэрии председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

По словам Анисимова, пострадавшим владельцам квартир полностью компенсируют ущерб. Причина связана с нарушением технологии проведения кровельных работ и недостаточным количеством рабочих.

В целом объем капремонта этого года выполнен на 72%, акты выполненных работ подписаны на 30% объектов.