Казанец сообщил о вооруженных людях, стоящих у мечети в Курбан-Байрам

В Казани накануне утром в спецслужбы позвонил 36-летний житель поселка Вознесенье, который заявил, что видел вооруженных людей около мечети на улице Кул Гали. На место выехала полиция, сообщил источник портала.

Звонок в органы поступил примерно в 5 часов утра, в городе в это время проходили праздничные богослужения в честь Курбан-Байрама.

- Пьяный мужчина заявил, что увидел 5-7 человек с оружием, стоявших у мечети, прибывшие полицейские проверили местность, ничего не было обнаружено, - сообщили порталу.

На мужчину составили протокол по статье "Заведомо ложный вызов специализированных служб".