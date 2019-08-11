Казанец поймал гигантского карпа

Казанский рыбак Максим Сивец поймал гигантского карпа массой в 8,5 кг в Самарской области, об этом сообщает Sntat.ru.

Рыбу казанец поймал неделю назад в ходе турнира "Монстер Карп" в водоеме Ростопши в Бариновке.

- На турнире мы заняли в общекомандном зачете второе место – нас немного обошли другие ребята, буквально на несколько килограммов. Большой, мощный. Взвесили – и сами не поверили: почти 9 кг. Помню, в соцсетях к фото отнеслись скептически – думали, фейк, – рассказал рыбак.

Карпа после поимки отпустили обратно.