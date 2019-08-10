В Казани появится еще один экспериментальный тротуар

В Казани на улицах Ш. Усманова, Восход и на отдельных участках других улиц появится экспериментальный, разделенный на пешеходную зону и велодорожку тротуар. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

По словам чиновника, такое разделение позволит тротуарам быть более комфортным для походов в магазин, прогулок, поездок на велосипедах, самокатах.

В будущем зонирование будет применяться ко всем тротуарам, где позволяет ширина.