В Казани появится еще один экспериментальный тротуар

В Казани на улицах Ш. Усманова, Восход и на отдельных участках других улиц появится экспериментальный, разделенный на пешеходную зону и велодорожку тротуар. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.
По словам чиновника, такое разделение позволит тротуарам быть более комфортным для походов в магазин, прогулок, поездок на велосипедах, самокатах.
В будущем зонирование будет применяться ко всем тротуарам, где позволяет ширина.
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Улица – транспортная артерия, которая связывает важные зоны жизнедеятельности горожан. В этом году настойчиво внедряем новый подход к капитальному ремонту дорог наших районов. Каждая улица, как часть городского ландшафта, имеет определённые свойства: своё назначение, свой поток. И для того, чтобы каждый житель мог активно перемещаться с безопасностью и комфортом, эти потоки нужно распределять! Экспериментальный, разделенный на пешеходную зону и велодорожку тротуар появится на ул.Ш.Усманова, ул. Восход и на отдельных участках других улиц. Зонирование позволит пространству быть более комфортным для походов в магазин, прогулок, поездок на велосипедах, самокатах и других современных транспортных средствах, исключая неудобства в перемещении как для пешеходов, так и для владельцев уличного транспорта. Со временем будем внедрять такой подход ко всем тротуарам, где позволяет ширина. Хорошо организованное уличное пространство - это возможность быстрого перемещения жителей и развития деловой активности в городе. #важенкаждый #благоустройство #ремонтдорог #казань
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