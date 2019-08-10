В Татарстане нашли мертвым 6-месячного ребенка. Он мог погибнуть из-за травмы

В Набережных Челнах в 4 часа утра 9 августа нашли мертвым 6-месячного ребенка, сообщают "Челнинские известия".
34-летняя мать подошла к кровати своего ребенка и обнаружила, что он скончался, предварительно, из-за травмы.
Сейчас ведется проверка.
В Набережных Челнах в 4 часа утра 9 августа нашли мертвым 6-месячного ребенка, сообщают "Челнинские известия".
34-летняя мать подошла к кровати своего ребенка и обнаружила, что он скончался, предварительно, из-за травмы.
Сейчас ведется проверка.
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