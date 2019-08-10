«Рубин» вновь проиграл матч

"Рубин" проиграл второй матч подряд, накануне он в большинстве уступил на выезде "Краснодару".

Мяч на 17-й минуте после ошибки вратаря "Рубина" Юрия Дюпина забил Иван Игнатьев. В компенсированное к первому тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Краснодара" Юнес Намли.

В турнирной таблице "Краснодар" вышел на второе место, набрав 10 очков, "Рубин" с семью очками идет пятым.

– Игра получилась такой, какой получилась. Мы пытались играть первым номером, потому что это наш стиль. Команда соперника тоже так играет. В начале не было много опасных моментов у наших ворот, но потом мы получили неудачный гол. Это был сигнал игрокам играть впереди. Потом команда соперника получила удаление и во втором тайме отдала инициативу. Мы пытались оказывать давление на "Краснодар" и забить, у нас было несколько моментов, но сравнять счет не получилось, - заявил после матча главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо.