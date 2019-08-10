Мать, стоящая на коленях у УВД в Татарстане: было возбуждено уголовное дело

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы 3-летней девочки, решение приняли после того, как мать девочки Алсу Фаваризова несколько недель назад встала на колени у здания УВД, пытаясь таким образом привлечь внимание. Об этом сообщил источник портала.

Напомним, суд после развода Алсу и ее мужа несколько раз менял место проживания ребенка – "отдавая" его то отцу, то матери. В конечном итоге ее оставили Алсу Фаваризовой. Но отец отказался возвращать дочь и активно пытался оспорить решение суда.

- 15 июля по данному факту поступило заявление. В ходе проверки выяснилось, что отец в нарушение решения суда больше года удерживает дочь. 9 августа было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы девочки, - сообщили порталу.

Идет следствие.