Певца Салавата просят извиниться за анекдот, оскорбляющий священнослужителей

Популярного татарстанского певца Салавата Фатхетдинова просят извиниться за анекдот, который он рассказал во время своего концерта театре им. Камала, пишет «Бизнес Онлайн».

Со сцены певец рассказал следующий анекдот: «Пришла женщина к мулле и спрашивает: «Что мне будет за измену мужу?» Священнослужитель отвечает, мол, смотря с кем изменять. Если с пастухом, то три дня горишь в адском огне, с трактористом — неделю, с начальством — месяц. Женщина поинтересовалась по поводу адюльтера с муллой, на что тот пожурил ее: «Ах, какая ты хитрая, хочешь прямиком в рай попасть».

Так, по мнению гендиректора благотворительного патриотического фонда мусульман Рустама Хабибуллина, эта шутка оскорбляет священнослужителей и подрывает доверие со стороны населения.

- Мусульманские священнослужители в современных условиях являются охранителями татарского самосознания и их идентичности. […]. Ваш анекдот про священнослужителя не красит вас как выдающегося деятеля татарской культуры!, - резюмировал Хабибуллин.