В Казани работник автомойки угнал авто клиента и попал в аварию

В Казани задержали сотрудника автомойки, который угнал автомобиль клиента, а потом попал на нем в аварию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по РТ.

Инцидент произошел еще в июле.

- Потерпевший оставил свой автомобиль на одной из автомоек Советского района. А на следующий день сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль возле одного из домов по улице Чишмяле. При этом было видно, что автомобиль попал в ДТП. Машину эвакуировали на штрафстоянку, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось задержать 8 августа. Им оказался 26-летний житель Зеленодольского района.