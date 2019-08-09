В Татарстане самолет совершил жесткую посадку: прокуратура начала проверку

В Татарстане в аэропорту «Бегишево» самолет Diamond 42 NG под управлением курсанта совершил жесткую посадку. По данному факту транспортная прокуратура начала проверку, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 9 августа.

- Установлено, что при посадке после соприкосновения со взлетно-посадочной полосой произошло разрушение пневматика левого основного колеса самолета, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что полет был учебным. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.