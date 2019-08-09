В Татарстане разыскивают челнинку, которая сбежала с годовалым ребенком

В Татарстане разыскивают 35-летнюю Ильвиру Антипову из Челнов, которая сбежала с годовалым ребенком. Информацию об этом на своей странице разместила волонтер Екатерина Денисенко.

Женщина ушла из дома 16 июля, прихватив с собой ребенка, и до сих пор не вернулась. Отмечается, что женщина пьющая, поэтому волонтеры опасаются, что ребенку может грозить опасность.

Приметы: на вид 35-40 лет, глаза карие, худощавого телосложения, рост 170 см. Есть татуировки: на плече правой руки — рисунок из листьев и веток, на пояснице надпись: «Ключик к замочку».

Была одета в синие джинсы, светлую футболку и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят позвонить по телефону: 8-917-915-86-85.