В «Пятерочке» прокомментировали запрет продажи спиртного в Татарстане

В торговой сети "Пятерочка" прокомментировали информацию о запрете продаже крепкого алкоголя в супермаркетах Татарстана, официальный комментарий ProKazan.ru предоставили в X5 Retail Group.

- Компания взаимодействует с Госалкогольинспекцией РТ для скорейшего возобновления действия лицензии. В ведомство было направлено разъяснение, в котором также перечислены конкретные меры, применяемые в целях недопущения продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудникам Госалкогольинспекции поручено снять остатки алкогольной продукции с прилавков супермаркетов.