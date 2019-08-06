Смерть жителя Татарстана, выехавшего на «встречку», попала на видео

В Оренбургской области в ДТП погиб 49-летний житель Татарстана, его смерть попала на видео. Об этом сообщили в региональном МВД.

Предварительно, водитель "ВАЗ-2110" из Татарстана выехал на полосу встречного движения там, где такой маневр запрещен, там он столкнулся с грузовиком "МАН", перевозившем цистерну.

В результате столкновения легковой автомобиль развернуло и отбросило, грузовик развернулся и завалился набок.

Водитель "ВАЗа" скончался на месте, водитель грузовика был госпитализирован.