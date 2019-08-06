«Рубин» может провести весь сезон на Центральном стадионе

"Рубин" в сезоне 2019/20 может провести все домашние матчи на стадионе "Центральный", такой вывод можно сделать из информации, размещенной в сборнике электронных документов мэрии.

Согласно документам, в дни игр клуба будут ограничивать движение транспорта возле спортивного объекта. Ограничения будут действовать вплоть до 17 мая 2020 года, когда пройдет последний домашний матч клуба в сезоне.

Всего было запланировано 18 дат, когда будет ограничиваться движение возле арены, четыре из которых уже прошли.

Ранее сообщалось, что основной стадион "Рубина" - "Казань Арена" - будет задействован при проведении церемонии открытия и закрытия чемпионата World Skills, поэтому в первой части чемпионата казанский клуб будет играть на "Центральном".