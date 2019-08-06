Житель Казани убил мать магнитофоном: его осудили

В Казани 34-летний мужчина насмерть избил мать магнитофоном, его осудили, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Убийство случилось в ночь на 17 апреля, казанец выпивал у себя дома на улице Блюхера вместе с 65-летней матерью. Во время застолья он обвинил мать в том, что та украла у него 500 рублей, после этого он избил ее руками и ногами, а также дважды ударил по голове магнитофоном. Женщина скончалась на месте.

На мужчину завели уголовное дело, он полностью признал вину, его отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет.