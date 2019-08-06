На улице Фучика байкер насмерть сбил 66-летнего мужчину

В Казани на пересечении улицы Фучика и проспекта Победы накануне вечером 36-летний водитель мотоцикла насмерть сбил 66-летнего пешехода, об этом сообщили в ГИБДД.

По данным МВД, примерно в 21:00 байкер на высокой скорости сбил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, после столкновения водитель мотоцикла протаранил металлическое ограждение. С различными травмами байкер госпитализирован в реанимационное отделения РКБ, пешеход погиб на месте.

Всех, у кого есть какая-либо информация о ДТП, просят обратиться по телефону (843) 5333−900 (дежурная часть).