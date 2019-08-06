В Казани нашли новое болото. Там будут строить ЖК

В Авиастроительном районе Казани нашли незарегистрированный водно-болотный комплекс, он находится в пойме реки Казанки и состоит из 42 озер. Об этом сообщается на сайте КФУ.
Комплекс удалось найти с помощью аэрофотосъемок, которые провели студентка Института управления, экономики и финансов КФУ Карина Енакай и сотрудники министерства экологии и природных ресурсов РТ. Енакай изучала паводкоопасные прибрежные территории Казанки и ее притоков.
Согласно генплану Казани, на территории, где нашли озера, планировалось построить жилищные комплексы и дороги. Студентка пришла к выводу, что это экономически нецелесообразно, так как это может негативно сказаться на построенных объектах, при этом вода в Казанке станет грязнее.
В КФУ предложили создать на этом месте парк «Долина древней реки».
комментарии
Не трогайте экосистему, у парка победы "облагородили", теперь каждое лето заморы и тухлая рыба воняет