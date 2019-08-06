В Казани завели дело на владельца квартиры, лед с балкона которой убил женщину

В Казани завели дело на 40-летнего владельца квартиры дома №17 по улице Газовая, лед с балкона которой убил упал на 82-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм. Информацию подтвердил источник портала.

Напомним, днем 8 марта женщина проходила у пятиэтажного дома по улице Газовая, когда на нее упала наледь с крыши дома. С открытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа она была доставлена в больницу.

Пострадавшая скончалась в больнице 2 июля. 6 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Был задержан владелец квартиры, самовольно установивший крышу на балконе, откуда и сошел снег, - сообщили порталу.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.