В центре Казани на 136 гектарах появится новый жилой микрорайон

В центре Казани может появиться новый жилой микрорайон. Согласно плану он займет площадь в 136,77 га и разместится между улицами Роторной, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады.

Судя по проекту, здесь планируется построить 8 многоквартирных домов различной этажности, детский сад на 140 мест, поликлинику на 200 человек. Здесь же хотят возвести здание Исламского культурного центра (с киноконцертным залом на 100 мест, конференц-залом на 40 человек и подземной парковкой) и четырехэтажное общежитие со спортивным комплексом.

В планах также обустроить на указанной территории многофункциональный комплекс с гостиницей, кинотеатром и подземной парковкой.