Автобус с жителями Татарстана рухнул в пропасть под Новороссийском

Под Новороссийском экскурсионный автобус Hyundai с пассажирами из 12 регионов России, в том числе из Татарстана, рухнул в пропасть после столкновения с Volkswagen Touareg, об этом сообщает "Российская газета".

Предварительно, водитель автобуса Hyundai, возвращавшийся с экскурсии в Анапу, не справился с управлением и, въехав в Volkswagen Touareg, машины рухнули в обрыв. 44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара. В результате инцидента погибли три человека, которые находились в автомобиле, в том числе два ребенка.

- В автобусе находился 41 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Московской, Владимирской, Курской, Саратовской, Челябинской, Амурской областей, Красноярского края, Республик Татарстан и Удмуртии и Анапы, - рассказали на "горячей" линии, организованной администрацией Новороссийска.

В результате ДТП с автобусом пострадали два жителя Набережных Челнов. Оба доставлены в городскую больницу Новороссийска. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Было возбуждено уголовное дело. РИА Новости отмечает, что водитель автобуса мог заснуть за рулем, из-за чего и случилось столкновение.



