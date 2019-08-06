«Лапами шевелит»: в Казани на одном из балконов сняли на видео львицу

В Казани на балконе по улице Гаврилова сняли на видео львицу, запись появилась в соцсетях.

- Вы вообще видите это или нет? Это настоящая львица, которая просто решила выглянуть на балконе в окно. Смотрите, она еще и лапы высунула обе. И смотрит на нас, еще лапами шевелит, - говорит девушка на видео.

Ранее ProKazan.ru встретился с хозяином Марго Наиром Чнаваяном и расспросил о жизни кошки. Он рассказал, что купить львенка можно от 150 тысяч рублей, на питание уходит примерно 600 рублей в день. В будущем он собирается отдать ее в новый казанский зоопарк или в Крымский заповедник.