В Татарстане осудили пенсионера, из-за которого в ДТП погибла 25-летняя девушка

В Лаишевском районе Татарстана осудили 77-летний водителя, из-за которого в ДТП погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщили прокуратуре РТ.

ДТП случилось 24 декабря прошлого года, пенсионер поехал на своем UAZ Hunter из Столбище в Атабаево, при этом водительского удостоверения у него не было. На одном из перекрестков водитель не уступил Peugeot, который ехал по главной дороге. От удара иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим авто.

45-летний водитель Peugeot получил легкие травмы, его дочь скончалась в больнице.

Было возбуждено уголовное дело, свою вину водитель признал, выплатив 800 тысяч рублей. Его осудили на 3 года лишения свободы условно.