В Казани задержан подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки

В казанском комплексе "Салават Купере" накануне задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки, сообщили в Следственном комитете.

Задержанный свою вину полностью признал.

Напомним, убийство случилось 5 августа, в квартиру дома по улице Нурихана Фаттаха к матери девочки пришел в гости знакомый, она попросила его посидеть с девочкой, а сама пошла в магазин. В какой-то момент девочка заплакала, мужчина избил ее, проломив голову. Вернувшись домой, женщина обнаружила на теле ребенка травмы, однако в медицинское учреждение не обратилась. Девочка скончалась.