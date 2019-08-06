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19:43, сегодня
Казань сегодня: фекалии в озере Кабан и обстрел авто на парковке
17:32, сегодня
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10:27, 06.08.2019
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17:22, сегодня
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16:56, сегодня
СМИ: В Челнах неизвестные похитили из киоска шаурмы 20 кг мяса
16:29, сегодня
В Татарстане мужчина разбился, упав в погреб своего гаража
14:57, 05.08.2019
Как сделать колбасу качественной?
16:12, сегодня
В Казани впервые в России откроется необычный детсад
16:05, сегодня
В Татарстане будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве пенсионерок
15:59, сегодня
На улице Ершова водитель обстрелял авто, занявшее его место на парковке
15:04, сегодня
В Казани у подъезда насмерть забили мужчину
14:55, сегодня
В Казани молочный комбинат отсудил у исполкома право на парковку
14:27, сегодня
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13:47, сегодня
В Татарстане осудили экс-следователя СК, закрывшего за 1,5 млн рублей дело
13:36, сегодня
Подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки в Челнах хотел вылечиться молитвой
13:34, сегодня
В Казани сливали фекалии в озеро Средний Кабан
13:28, сегодня
Билайн снизил стоимость безлимитного интернета в Испании
12:54, сегодня
В Лаишевском районе появится новое кладбище
12:07, сегодня
В Казани будут судить мужчину, предложившему школьнику сняться в порно
11:57, сегодня
В Татарстане в ДТП погиб водитель, которого лишили прав
11:35, сегодня
Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха
11:33, сегодня
Власти объяснили закрытие одного из переходов на улице Чистопольская
11:24, сегодня
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11:24, сегодня
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Тест дня: сможете ли вы написать 10 слов без ошибок?
10:59, сегодня
В Казани свадебный фотограф погиб, споткнувшись: возбуждено уголовное дело
10:46, сегодня
В Татарстане на дороге появился первый электромуляж сотрудников ГИБДД
10:27, сегодня
В ТАТАРСТАНЕ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
10:17, сегодня
В Зеленодольск приедут лучшие онкологи-маммологи РТ и проведут бесплатный прием
10:15, сегодня
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09:49, сегодня
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09:47, сегодня
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09:29, сегодня
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09:21, сегодня
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08:48, сегодня
Сегодня в Татарстане будет пасмурно, холодно и дождливо
19:45, 06.08.2019
Казань сегодня: Путин, закрытие дела о смерти школьницы и потоп
17:53, 06.08.2019
Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Челнах
17:33, 06.08.2019
В Казани водитель Peugeot сбил отца и сына на велосипедах. Один из них погиб
17:08, 06.08.2019
Татарстан оказался в числе регионов, где жилищные услуги подорожали больше всего
17:03, 06.08.2019
Обслуживать офисную технику банка «Открытие» будет СберСервис
17:00, 06.08.2019
В Казани собираются провести пикет «против беспредела силовиков» в Москве
16:50, 06.08.2019
Минниханов уволил двух членов Центризбиркома РТ с правом решающего голоса
16:24, 06.08.2019
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16:21, 06.08.2019
В Казани затопило магазин электроники
16:12, 06.08.2019
В Татарстане обсуждают сбежавших из рухнувшего зоопарка рептилий
15:59, 06.08.2019
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15:52, 06.08.2019
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15:28, 06.08.2019
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15:25, 06.08.2019
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14:55, 06.08.2019
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14:25, 06.08.2019
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Казань сегодня: фекалии в озере Кабан и обстрел авто на парковке

Cегодня, 19:43 23 0 Автор: prokazan.ru

ГЛАВУ ПСО «КАЗАНЬ» ЗАСТАВЯТ ВЫПЛАТИТЬ ПОЧТИ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ПО ЧУЖОМУ КРЕДИТУ

Глава ПСО "Казань" Равиль Зигнашин должен будет выплатить 897 млн рублей за кредит рухнувшего "Татфондбанка", такое решение вынес накануне Арбитражный суд РТ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд, чтобы обязать выплатить компанию в пользу "Татфондбанка" 897 млн руб по договору поручительства, заключенному с ним 31 декабря 2015 года. Согласно документу, ПСО "Казань" взяло на себя обязательства по четырем кредитам казанского ООО "Урман", привлеченным 31 марта 2015 года. В июне 2017 года "Урман" признали банкротом, она так и не выплатила долг, а "Татфондбанк" вошел в реестр требований его кредиторов с суммой 926,7 млн руб.

НА УЛИЦЕ ЕРШОВА ВОДИТЕЛЬ ОБСТРЕЛЯЛ АВТО, ЗАНЯВШЕЕ ЕГО МЕСТО НА ПАРКОВКЕ

В Казани накануне вечером около дома №55а по улице Ершова из пневматического пистолета обстреляли Mitsubishi, водитель которой якобы занял чужое место на парковке. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Женщина Mitsubishi приехала в гости к родственникам, она впервые поставила машину на это парковочное место. Когда она вышла из гостей, то увидела, что автомобиль был расстрелян, вероятно, из пневматического пистолета.

Выяснилось, что у жильцов дома давний конфликт с одним из соседей, который не выносит, когда кто-то паркуется под окнами его квартиры, считая, что место предназначено исключительно для его автомобиля. С нарушителями его правил он разбирается при помощи пистолета. При этом другие пострадавшие автомобилисты не писали заявление в полицию на своего обидчика.

В КАЗАНИ СЛИВАЛИ ФЕКАЛИИ В ОЗЕРО СРЕДНИЙ КАБАН

В Казани в озеро Средний Кабан сливали фекалии, на это пожаловались жители поселка поселка Первомайский, сообщает пресс-служба ведомства.

Первоначально жалоба появилась в Сети, говорилось, что "на улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект".

Прибывшие на место экологи выяснили, что нечистоты вытекали из бесхозного колодца, в результате слив канализационных вод в озеро был прекращен, а сам колодец через суд будет передан на баланс властей Казани.

ВЛАСТИ ОБЪЯСНИЛИ ЗАКРЫТИЕ ОДНОГО ИЗ ПЕРЕХОДОВ НА УЛИЦЕ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани прокомментировали закрытие забором пешеходного перехода на улице Чистопольской у пересечения с улицей Абсалямова, выяснилось, что это сделали ради безопасности. Об этом говорится в ответе ведомства в "Народном контроле".

Напомним, забор был поставлен на этом месте несколько недель назад, что вызвало у местных жителей большое недовольство. В ответе администрации говорится, что забор должен увеличить пропускную способность на перекрестке, а решение приняли совместно с представителями комитета по транспорту, управления архитектуры и градостроительства, ГИБДД Казани.

В КАЗАНИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ РЕЙД НА НА РЕЙВЕ, ДЛЯЩЕМСЯ 40 ЧАСОВ

В Казани на технофестивале TAIZOLEN, который длился почти 40 часов, прошел наркорейд МВД, об этом сообщили в УВД города.

Фестиваль проходил с 3 по 4 августа в музыкальном пространстве Werk,  который находится в здании бывшей мебельной фабрики на улице Габдуллы Тукая. В ходе фестиваля посетители могли потанцевать под музыку более 30 диджеев из нескольких стран на трех сценах.

Уже утром в один из дней в клуб прибыли полицейские, рейд проходил при участии администрации музыкального пространства.

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