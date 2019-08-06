В Татарстане население сел уменьшилось на 100 тысяч человек

В Татарстане за последние 20 лет число жителей сел уменьшилось более чем на 100 тыс человек и составила 900 тыс. Об этом на семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности на селе заявил глава регионального Минсельхоза Марат Ахметов.

Как передала его слова пресс-служба министерства, в том числе за 2018 год из села уехали 3,5 тыс. жителей.

На сегодняшний день, по официальным данным, все население Татарстана почти достигло 3,39 млн человек.

- Плюсуют только некоторые пригородные районы, в том числе по присутствующим Пестрецы, Лаишево, Высокая Гора, но это не приводит у них к адекватному увеличению занятых в сельской местности, наоборот, их численность снижается», — сказал Ахметов.