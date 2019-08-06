В Казани впервые в России откроется необычный детсад

В Казани 1сентября откроется первый в России детский сад с лифтами, сообщил замдиректора ГИСУ РТ Станислав Шырыбыров в ходе пресс-тура к строящемуся зданию. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Строительство детсада на улице Рауиса Гареева началось в 2018 году, на его строительство был выделен 201 млн рублей. Он предназначен для детей от полутора лет, у каждой группы будет своя спальня, гигиеническая комната, буфетная и раздевалка.

Для обучения маломобильных групп детей впервые в России в детсаду будут установлены лифты.

Сейчас на территории детсада проходит благоустройство прилегающей территории, установка теневых навесов на игровых площадках.