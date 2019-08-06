В Казани у подъезда насмерть забили мужчину

В Авиастроительном районе Казани у подъезда дома №7 по улице Социалистическая насмерть забили 54-летнего мужчину, информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

Предварительно, вечером 27 июля пьяный житель дома поругался с пьяным 37-летним соседом. В результате более молодой мужчина избил его, пострадавший получил закрытую травму живота, разрыв поджелудочной железы, переломы ребер и челюсти.

- Избитого мужчину госпитализировали. 29 июля он скончался. По данному факту возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили порталу.

Подозреваемого в избиении задержали.