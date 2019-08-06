В Казани молочный комбинат отсудил у исполкома право на парковку

В Казани молочный комбинат отсудил у исполкома города автостоянку на улице Журналистов, решение вынес Арбитражный суд РТ.

Предметом спора является участок, реализуемый с аукциона под автостоянку, который расположен не на дороге,а на территории зеленой зоны вдоль границ предприятия по улице Журналистов. При этом данная земля расположена в границах существующей дорожной сети улицы.

В суде никаких доказательств нарушений предоставлено не было.

- Доказательства, подтверждающие, что красная линия, проходящая через спорный земельный участок, обозначает фактически существующую в настоящее время улицу либо автомобильную дорогу, отсутствуют, - сообщили в суде.