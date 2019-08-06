В Лаишевском районе появится новое кладбище

В Лаишевском районе Татарстана выделен участок земли площадью 5,0003 га под строительство ритуального объекта. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал исполняющий обязанности премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

- Перевести земельный участок сельскохозяйственного назначения <...> площадью 5,0003 гектара, расположенный в Лаишевском муниципальном районе, находящийся в государственной собственности, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях размещения объекта ритуальной деятельности, — говорится в документе.