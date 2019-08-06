Билайн снизил стоимость безлимитного интернета в Испании

Билайн снизил стоимость популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге» до 199 рублей в сутки для тех, кто планирует поездку в Испанию в последний месяц летнего сезона.

По данным Билайн.Аналитика, Испания традиционно входит в ТОП-5 популярных стран предпочтений среди клиентов Билайн. Наибольший пик поездок с эту страну приходится в преддверии нового учебного года, то есть на август и начало сентября. Учитывая эту тенденцию, Билайн снизил стоимость популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге» в Испании до 199 рублей в сутки в период с 1 августа по 2 сентября 2019 года.

С 1 августа по 2 сентября 2019 года клиенты Билайн, отправляясь на отдых на испанские курорты, гастрономические или шоппинг-туры смогут делиться своими впечатлениями, фотографиями и видео в режиме реального времени с родными и близкими по еще более доступной цене за безлимитный интернет.

Билайн также отмечает сохранение общей тенденции роста потребления мобильного интернета за границей. По итогам 2 квартала 2019 года, объем потребления интернет-трафика в целом вырос на 71%, а в расчете на одного абонента – на 89%. Неизменный рост этого показателя обусловлен доступной стоимостью интернет-трафика, а также удобством подключения услуг. Количество пользователей опции в первом месяце сезона (июне) выросло в два раза по сравнению с июнем 2018.

Подключить услугу «Безлимитный интернет в роуминге» сразу по прибытию с помощью специальной команды *110*20171#. Первые 100 МБ интернет-трафика в сутки предоставляются на максимальной скорости, далее автоматически предоставляется 1 ГБ дополнительного интернет-трафика на высокой скорости всего за 99 рублей, далее — до 128 Кбит/сек., которой достаточно для комфортного пользования мессенджерами, социальными сетями и поиском. Абонентская плата списывается только в случае фактического начала использования мобильного интернета.

Акция доступна для клиентов предоплатных тарифов.

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