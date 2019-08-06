В Казани будут судить мужчину, предложившему школьнику сняться в порно

В Казани будут судить 55-летнего жителя Зеленодольского района, который якобы предложил школьнику сняться в порно. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

По данным следователей, вечером 8 февраля 2019 года мужчина, находясь в магазине на улице Проточной, предложил 15-летнему подростку поучаствовать в видеосъемке порнографических материалов. После этого они обменялись телефонами.

Мальчик пришел домой и рассказал об этом родителям, в результате они обратились в полицию. Мужчину задержали, тот свою вину признал частично, заявив, что хотел всего лишь накормить ребенка.

Также обвиняемый в январе 2019 года, используя интернет-приложение, незаконно распространял порнографические материалы.

Уголовное дело направлено в суд.