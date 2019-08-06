Казанский тату-мастер: «Девушка набила тату в интимном месте с именем хозяина»

Татуировки - это иногда больно, нередко долго, и порой не совсем качественно. И тем не менее каждый день, почти в каждой тату-студии нашего города есть стабильный трафик клиентов, которые жаждут “апгрейдить” своё тело какой-нибудь оригинальной картинкой. Зачем им это нужно? Спусковым курком к этому действию становятся разные причины: для одних это желание, диктуемой модой, для других - нечто большее, возможно даже возвышенное. Чтобы немного разобраться в этом цветном котле нужно пробежаться по истории этого культа.

Начнём

Вообще история происхождения татуировки начинается с эпохи палеолита. Проще говоря татуировки возникли ещё в период первобытного строя. Потом, в разные периоды развития цивилизации, татуировка выступала в качестве знака отличия и защиты от злых духов. На войне конечно всё равно всех убивали и татуировки не спасали, но люди продолжали верить, а многие верят и по сей день.

К СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Чуть позже менялось только качество исполнения рисунка, однако каждое нательное изображение всегда было наполнено смыслом, значением или ощущением причастности к чему-то. Один из самых ярких примеров это “тюремные наколки” по которым можно было изучить человека в таких деталях, что и общаться не обязательно. Само собой, только в том случае если ты знаешь значение каждой картинки. Прочитать там можно о его отношение к власти, за что сидит, какой по счёту отбывает срок, а также о его жизненных принципах. Удобно с одной стороны, но как ни крути – это на всю жизнь, и скрыть свою историю потом не получится.

Кстати, именно этот тюремный культ поселил в головах людей постсоветского пространства такое четкое восприятие “Есть татуировка – значит сидел или преступник”. Однако, с появлением на экранах зарубежных фильмов, где у положительных героев тоже были татуировки, отношение к тату начало меняться.

На тот момент не было тату-студий, поэтому местные умельцы, справлялись высоко-инженерными изобретениями, по типу электробритвы с первой гитарной струной. Краской служили обычные чернила или тушь и кололись эти “партаки” чуть ли не в подъезде за бутылку.

На фото обычная электробритва, переделанная в тату-машинку

На сегодняшний день тату - это огромная индустрия которая развивается каждый день. Практически в каждом большом городе есть несколько тату-салонов, где любой желающий может обзавестись ярким нательным элементом на всю жизнь. Сейчас значительно реже бьют татуировки “по понятиям” , в основном тату делают для красоты и эстетики. Безусловно, некоторые вкладывают в изображения свой сакральный смысл, но окружающих это уже не волнует, ты просто человек с татуировкой.

А знаете чего боятся некоторые татуированные люди и девушки? Встретить дубль! И если девушка может сменить свой наряд, встретив на вечеринке гостью в точно таком же платье, то с татуировкой так не прокатит. Проблема в том, что некоторые набивают себе какие-то эскизы из Интернета, более того, иногда в той же сети они находят уже чьи-то набитые татуировки и, придя в салон, просят повторить. Поэтому именно в погоне за своей индивидуальностью, они рискуют стать одним из сотен дублей.

Я встретился и пообщался с Ильнаром Шакировым aka Кролик, который работает администратором в одной из топовых студий нашего города.

"Однажды девушка попросила набить в интимном месте имя хозяина"

Скажи, какие типичные татуировки набиваются из года в год?

Самые частые запросы – это конечно же надписи. В этом нет ничего плохого, проблема лишь с одинаковыми шрифтами, которые менять заказчики зачастую не очень хотят. Бьют в основном имена и даты. Также часто "бьют" в реализме героев кино или мультфильмов.

А иероглифы ещё популярны?

Нет, эта волна уже закончилась. Зато волки, которые воют на луну, до сих пор пользуются спросом. Частенько набивают космос, или бутылку вина, которое льётся в бокал. Кстати, удивительно, номногие девочки до сих пор любят бить себе короны. Ещё в список популярных тату попадает такой эскиз как “Черный лес” вокруг руки или ноги. Следующая тема в топе – это татуировки как у “звёзд”. Рианна, Джей Ло, Бибер, Джоли, копии их татуировок есть по всему миру в огромном количестве, и связано это с тем, что некоторые просто хотят быть чем-то похожим на своего кумира.

На каком месте лучше не делать татуировку?

Всё это дело и желание каждого, но я считаю татуировки на пальцах лучше не бить, так как изображения деформируются со временем. Но до сих пор, многих такой факт абсолютно не останавливает и приходят они в студию именно с таким запросом.

Какую самую странную татуировку вы делали в студии

Однажды к нам пришла влюблённая пара, и девушка делала себе интимную татуировку с надписью "Мой хозяин (имя)". И за всем процессом наблюдал как раз её "хозяин", при этом держа её за руку. Это их игры, их выбор, мы их никак не порицали, но это действительно странная татуировка.

В своей студии вы делали дубли одного и того же авторского эскиза?

То что нарисовал мастер он дарит носителю татуировки. Она принадлежит только ему. Бывает, что приходят со своими эскизами, которые мы полностью стилизуем, во что то новое. Но дубли мы не бьём. Также совсем не круто, когда уже набитый рисунок кто-то украл и повторил в очень плохом качестве, такое в нашей практике случалось. Но это дело рук в основном в каких-то сомнительных, домашних студий, а мы престижная организация.

ИТОГИ

Подводя некоторые итоги, нужно запомнить, сейчас вас никто не осудит за тату, и если вам хочется набить себе именно “этот” эскиз, то пожалуйста. Но если речь идёт о том чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, это должен быть эксклюзив. В каждой приличной студии, мастера – это художники, они всегда готовы и горят желанием сделать специально для вас нечто неповторимое, авторское. А если после диалога вы скажете:

А вдруг, мастер сделает мне индивидуальный эскиз, а кто-то его повторит? Тогда что? Снова прощай индивидуальность?

Здесь я наверно приведу пример по аналогии с брендовой вещью. Допустим, дорогой бренд сшил для вас очень крутое пальто. Спустя 2 года, кто-то, в каком-то недорогом ателье сшил себе такое же, просто потому что увидел вашу фотку Вконтакте в этом самом пальто, и оно ему понравилось. В этом случае не нужно нервничать, и отнеситесь с иронией. Вы должны понимать, что у вас оригинальная вещь, а у него просто жалкая копия, которая, скорее всего, сделана совсем не качественно.

Не важно, будете ли вы бить себе тату или нет, гонитесь за индивидуальностью или предпочитаете лишний раз не выделяться, прежде всего, оставайтесь самим собой – это гораздо ценнее всего остального сегодня.