В Казани свадебный фотограф погиб, споткнувшись: возбуждено уголовное дело

В Казани 41-летний популярный свадебный фотограф погиб, споткнувшись и упав, по данному факту возбудили уголовное дело. Информацию из Сети подтвердил источник портала.

Тело мужчины было найдено вечером 23 июля в квартире по проспекту Победы, ктому моменту он был мертв около 20 часов.

- Выяснилось, что мужчина погиб от закрытой черепно-мозговой травмы, было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили порталу.

По словам родственника погибшего, мужчина потерял равновесие и упал, ударился при падении. Рану зашили и отпустили домой. Дома стало плохо, после чего он скончался.